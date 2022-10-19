Hırsızlığa 9 ay hapis

Lefkoşa'da Önder Alçı dekorasyondan toplam değerleri 2500 TL olan 60 adet asma tavan profilini sirkat eden Ruslan Hudoyarov, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi





Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile yargılanan sanık 32 yaşındaki Ruslan Hudoyarov’un aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Barkın açıkladı. Barkın huzurda bulunan sanığın Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti. Barkın, sanığın suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ruslan Hudoyarov müstahdemi olduğu ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 2500 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat etmişti. Polis, konu malzemeleri sanığın tasarrufunda bulup emare olarak zapt etmişti.



