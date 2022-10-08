Hırsızlığa 7 ay hapis

Gönyeli'de bir ofise girip 4 bin 960 TL parayı ve imzasız boş çek yaprağını çalan Atilla Bilgiç, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi



Dükkan açma suçundan yargılanan Atilla Bilgiç’in aleyhindeki karar dün açıklandı. Bilgiç’e 7 ay hapis cezası verildi.

11 Mayıs 2022 tarihinde saat 18.30 – 08.00 saatleri arasında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deftera Gıda LTD'e ait ambarın 3x4 metre ebadındaki batıya bakan demir sürme kapı asma kilitin monteli bulunan duvar kısmını hasara uğratıp içeri giren Atilla Bilgiç, ambar içerisinde bulunan ofise açık kapıdan girerek masa çekmecesi ve üzerinde bulunan toplam 4 bin 960 TL parayı ve Deftera Gıda LTD'e ait imzasız boş çek yaprağını sirkat etmişti.



