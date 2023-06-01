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Hırsızlığa 48 ay hapis

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Hırsızlığa 48 ay hapis
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Bina açma, mülke tecavüz, sirkat suçlarıyla ilgili olarak yargılanan Cumali Karataş’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.
Barkın, sanığın işlediği suçların toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde kaçırdığına değindi. Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati gözönünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.
Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, 48 ay hapis verdiklerini açıkladı.
 
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