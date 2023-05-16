Hırsızlığa 30 ay hapis

Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nde hırsızlık yapan İsmet Sariler, 30 ay hapis cezasına mahkum edildi

Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’ne girerek akü, telefon kablosu ve çeşitli aletler çalan İsmet Sariler, 30 ay hapis cezası aldı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ahmet Özlemler hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Yargıç Barkın, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, Bina açma suçunun 7 yıla, Sirkat suçunun 3 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu suçların KKTC’de çok yaygınlaşmış durumda olduğuna vurgu yapan Barkın, bu tür suçların toplumda huzursuzluğa neden olduğuna işaret etti.

Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Barkın, sanığın ard arda sirkat suçunu işlemesini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

