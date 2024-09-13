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Hırsızlığa 2 yıl 6 ay hapis

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Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan ve uzun süre kullanılmayan binadan 37 adet 24 klima ünitesi çalan Umut Böyükarslan ve Adem Ozansoy iki buçuk yıl hapis cezası aldı

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Hırsızlığa 2 yıl 6 ay hapis
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Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini, mülkte tecavüz, bina açma ve sirkat suçlarından yargılanan Umut Böyükarslan, Adem Ozansoy 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, 24 Ocak- 20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katı binanın kapısı açılarak içeriye girildiğini, 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti. Yargıç, soruşturma kapsamında Umut Böyükarslan ile Adem Ozansoy’un tespit edilerek, tutuklandıklarını ve 7 aydır cezaevinde yargılanması beklediklerini açıkladı.

Yargıç, sanıkların çalmış oldukları klima dış ünitelerini Haspolat’ta bir hurdacıya 43 bin TL’ye sattıklarını ifade etti.

Sanıkların avukatının beyanlarına da değinen Yargıç Candaş, savunmanın özellikle Umut Böyükarslan’ın parçalanmış bir aileye sahip olduğunu, her iki sanığın ailevi sorunları bulunduğunu söylediğini aktardı. 

Yargıç, sanıkların hurdacılık yaparak geçimlerini sağladıklarına dair de savunmanın beyanda bulunduğunu belirtti. Yargıç, sanıkların 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde söz konusu binaya birçok kez giriş yaptıklarını, pişmanlık ve korku duymadıklarını, maddi kazanç elde etmek için söz konusu suçları işlediklerini söyledi ve bu hususların aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti. 

Yargıç, sanıkların genç ve sabıkasız oluşunu, 43 bin liralık zararı ödemelerini, travmatik aile yaşamına sahip olmalarını, davalarını kabul etmelerini ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, her iki sanığı da 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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