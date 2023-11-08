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Hırsızlığa 18 ay hapis

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Lefkoşa’da çalıştığı Adıgüzel Lastik Servisi'ndeki kasadan 18 bin TL para çalan, ardından dükkâna ait motosikleti alarak kaçtıktan sonra Girne’de yakalanan ve ülkede kaçak olduğu ortaya çıkan Ali Yağmur, 18 ay hapse mahkum edildi

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Hırsızlığa 18 ay hapis
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Çalıştığı işletmeden 18 bin 320 TL para çaldığı tespit edilen Ali Yağmur hakkındaki karar açıklandı. Sanık 18 ay hapse mahkum edildi.
Yargıç, Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisi'nde çalışan sanığın 24 Nisan tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkânın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi.
Yargıç, sanığın ayrıca dükkâna ait bir motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı.
Olayın ardından kayıplara karışan sanığın aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden yargıç,11 Ağustos tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Yapılan soruşturma sonucu sanığın ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Yargıç, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaptı.
Yargıç, sanığı oy birliği ile 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
 
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