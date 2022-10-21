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Hırsızlığa 18 ay hapis

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Lefkoşa’da bir markete girerek hırsızlık yapan Afrika uyruklu iki zanlıya 18’er ay hapis cezası verildi

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Hırsızlığa 18 ay hapis

Lefkoşa’da meydana gelen "Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar" suçlarından yargılanan sanıklar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah’a
18’er ay hapis cezası verildi.
DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?
3 – 4 Temmuz 2022 tarihleri 02.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi Caddesi, adresinde faaliyet gösteren Ağaç Market isimli iş yerinin kuzeye bakan sürme camının üzerinde bulunan halka kilidini kırarak içeriye giren sanıklar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah’ın iş yerinin giriş kısmındaki masa üzerinde bulunan Toshiba marka laptop ve faresi, 27 adet Marlboro touch sigara, 26 adet Parlament uzun sigara, 38 adet Kent Switch sigara, 96 adet Harvest slim Coffee ve mentol sigara, 9 adet All Rice basmati pirinç, 8 adet Lifalif yulaf ezmesi ve bahse konu masanın ikinci çekmecesinde muhafaza edilen 675 TL nakit parayı sirkat edip ayni yerden çıkmıştı.
 
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