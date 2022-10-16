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Hırsız ev sahibine yakalandı

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Hırsız ev sahibine yakalandı
Gazimağusa’da ev sahibine yakalanan hırsız tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Kocatepe Sokak'taki bir eve hırsızlık için giren İ.D.(E-38) ev sahibi tarafından fark edilip alıkonuldu.  Söz konusu kişi olay yerine gelen polisler tarafından tutuklandı.
Öte yandan Lefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, iki kişi de tutuklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesinde O.U.(E-45) ile A.T.Y. (E-24) kavga etti. O.U,, kafasıyla yüzüne vurduğu A.T.Y’nin burnunu kırdı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
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