banner875
banner815
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
8 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
15 0
 
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
9 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
26 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
18 0
34 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
10 0
banner878

“Hiçbir güç bizi bildiğimiz yoldan geri döndüremez”

banner476

Güzelyurt’taki olayda ayağından vurulan Taner Özdaş Tüm açıklama yaptı

banner825
“Hiçbir güç bizi bildiğimiz yoldan geri döndüremez”

 
Güzelyurt’ta 16 Ekin 2022’de meydana gelen olayda kardeşi Tamer Özdaş Tüm ile birlikte ayağından vurulan Taner Özdaş Tüm açıklama yaptı.
Taner Özdaş Tüm, kendisi ve ailesinin bugüne kadar hiçbir kanunsuz veya yasa dışı iş yapmadıklarını söyledi.
Taner Özdaş Tüm’ün açıklaması şöyle:
 “Ben ve ailem bugüne kadar hiçbir kanunsuz veya yasa dışı iş yapmadık. Her zaman Devletimizin yanında durduk canımız pahasına vatan millet dost arkadaş ve garibanın yoldaşı olduk. Bizim ilkelerimiz yolumuz budur. Bundan sonra da vatanım milletimin uğruna böyle olacak. Hiç bir güç bizi bildiğimiz bu yoldan geri döndüremez. Biz Ailemiz bu Vatanın adaletine sığınıp güveniyoruz. Ayrıca beni ve abimi ziyarette bulunan mesaj atan arayan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum .”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.