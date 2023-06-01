Hiç uslanmıyor!

İşlediği birçok suçtan ötürü ülkeden ihraç edilen daha sonra Üstel Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararı ile affedilip geri getirilen Mustafa Gargınsu, yine uslanmadı. Polislerin üzerine yürüyüp bıçak çeken Gargınsu tutuklandı

Ülkemizde adı çeşitli suçlara karışıp, 14 Şubat 2019 tarihinde ihraç edilen ancak 29 Ağustos 2022 tarihinde Üstel Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla ülkeye giriş yasağı kaldırılan zanlı Mustafa Gargınsu, dün sabaha karşı polislere bıçak çektiği gerekçesiyle tutuklandı.

Gargınsu, Polisi Görevinden Men Etmek, Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak, Kanunsuz Bıçak Taşımak, İtale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Ve Hareket suçları ile ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, zanlının Polisi Darp Görevinden Men Etmek, Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak, Kanunsuz Bıçak Taşımak, İtale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Ve Hareket suçları ile ilgili methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Mustafa Gargınsu’nun 31.05.2023 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vagon Bar önünde aşırı alkol tesiri altında olduğu bir esnada, tasarrufunda taşımakta olduğu bıçağı, olay yerine gelen görevli polislere gösterdikten sonra görevli polislerin üzerlerine yürüyüp bıçağı üzerlerine doğru sallayarak yüksek sesle "s… sizin gibi polisleri, gelin buraya ne kaçarsınız, bıçağı gördünüz de mi kaçarsınız" demek sureti ile itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yapıp her iki elini yukarı aşağı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduktan sonra adı edilen zanlı gelmiş olduğu Lefkoşa Adli Şube içerisinde kendisini ikaz eden polislere aldırış etmeyerek yüksek sesle bağırıp çağırmaya devam etmesi ile suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve Mesele ile ilgili olarak aranmakta olan emare bıçak, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

