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Hiç mi vicdan yok?

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13 yaşındaki bir göçmen çocuk, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Anne ve babası yanında olmayan çocuk gardiyanların yanında hüngür hüngür ağlıyor

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Hiç mi vicdan yok?

Ülkemizde yaşanan düzensiz göçmen sorunu büyüyerek devam ediyor. Son olarak 13 yaşındaki bir düzensiz göçmenin Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi Gardiyanlar Birliği’ni de isyan noktasına getirdi.
Güney Kıbrıs’ta örneği bulunan Purnara Mülteci Kampı gibi ülkemizde düzensiz göçmenlerin barındırılacağı bir yapı olmaması nedeniyle, göçmenler ülkeden sınır dışı edilene kadar Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bekletiliyor.
HALKIN SESİ’ne konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, bunun bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi ve Ceza Yasası’nın artık değişmesi gerektiğini belirtti.
Cezaevinin adeta mülteci kampına döndüğünü kaydeden Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, “Mahkemelerin de eli kolu bağlı. Yasalar ne emrediyorsa Mahkemelerimiz de onu yerine getiriyor” diyerek, son yaşanan olayın ise artık kendilerini de vicdanen yaraladığını ifade etti. Daha önce 15-16 yaşlarındaki göçmen gençlerin Merkezi Cezaevi’nde tutulduğunu fakat ilk kez 13 yaşında kimsesiz bir çocuğun demir parmaklıklar ardına gönderildiğini kaydeden Edebali, “Bu suçsuz ve günahsız çocuğun burada ne işi var” sözleriyle isyanını dile getirdi.
13 yaşındaki göçmen çocuğun tek suçunun ‘göçmen’ olmak olduğunu dile getiren İnan Özgür Edebali, “Anne ve babası yanında değil, burada hiç kimsesi yok. Yasal mevzuatı gereği SOS Çocuk Köyü de bu çocuğun orada barınmasını kabul etmedi. Cezaevi karakolunda gardiyanların yanında hüngür hüngür ağlıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Onu herhangi bir koğuş ya da hücreye koymaya vicdanımız el vermedi” dedi.
 
 
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