Heryerden uyuşturucu çıkıyor

Lefkoşa ve Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan “Zehir Operasyonu”nda 2 kişi “kanunsuz uyuşturucu madde (kokain, mdma, hintkeneviri) tasarrufundan” tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, operasyon kapsamında, B.E.(E-31) ve A.V.’ye (E-27) ait ikametgahlarda yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Evde ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 490 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile rulo şekline getirilmiş 10 TL’lik banknot ele geçirildi.

Operasyon sırasında uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 24,000 TL, 650 ABD Doları ve 1100 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

