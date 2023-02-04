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Her yerden uyuşturucu çıktı

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43 yaşındaki Tolga Sayıl’ın pantolonunun cebinde 4.5 gram kokain, buzdolabının içinde 100 miligram kokain, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Her yerden uyuşturucu çıktı
Lefkoşa’da önceki gün 43 yaşındaki Tolga Sayıl’ın kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak. Tolga Sayıl tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı.
Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.
Polis, ikametgahın mutfağında buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, meselede bağlantılı bir kişinin arandığını belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3
gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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