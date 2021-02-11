Her taşın altına bakılıyor

Polis ve özel hareket ekipleri, firarinin Lapta'da görüldüğü ihbarı alınca aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Ancak gün boyu yapılan çalışmalar yine sonuçsuz kaldı

Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat gecesi firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları sürüyor.Cezaevinden Dikmen'e, oradan Boğaz bölgesine kaçan zanlı önceki geceden sabaha kadar Ciklos’a, sonra da Lapta-Alsancak bölgesine kadar yürüdü.Firarinin önceki gece Boğaz bölgesinde görülmesinin ardından iki gündür Ciklos’ta Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.Firarinin özellikle önceki gece Boğaz’da birçok evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Evlerin arasında dolaşan firarinin görüntüsü bölgede huzursuzluk yarattı. Firarinin görülmesinin ardından polisle kovalamaca yaşandığı da öğrenildi.Cezaevinden kaçan firarinin en son Boğaz bölgesinde görüldüğü ifade edilmiş, Polis ve asker, önceki akşam bölgede yolları kapatarak geniş çaplı arama başlatmıştı. Helikopterin de dahil olduğu önceki akşamki arama çalışmalarını sisli hava, olumsuz yönde etkiledi.Öte yandan Polis ve özel hareket ekipleri dün sabah Ciklos bölgesinde aramalara devam ederken firarinin Lapta'da görüldüğü ihbarı aldı.Aramalar Lapta bölgesine kayarken, polise birçok gardiyan da eşlik etti. Firarinin gizlenebileceği dere yatakları, inşaatlar, atıl durumda bulunan gemiler tarandı. Arama çalışmalarında drone ve köpeklerden de yararlanılıyor. Bölgeyi iyi bilen vatandaşlardan da yardım alınıyor.Rus uyruklu Alexander Satlaev, Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanırken, Rus medyası, Satlaev’in ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkum olduğunu iddia etmişti.Firarinin önceki gece Boğaz’da birçok evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı