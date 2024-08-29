Geçtiğimiz yıl feci trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Ercan Cambaz, “Ben artık o eski ben değilim her şey çok zor geliyor uğraşıyorum ama bir yere kadar” diyerek isyan etti

İskele-Ercan Anayolu Yeniceköy Kavşağında 25 Ağustos 2023 tarihinde bir otel arabasının çarpması sonucu günlerce yoğun bakım servisinde yatan polis memuru Ercan Cambaz bir daha eski sağlığına kavuşamadı.

Birçok ameliyatın yanı sıra, desteksiz yürümekte zorlanan Cambaz’ın hayatı bir anda değişirken görevine de bir yıldır dönüş yapamayan polis memuru ‘raporlu’ olarak görünüyor. Kazaya sebebiyet veren otel arabası sürücüsünün 1 yıldır yargılanmayı tutuksuz beklediği öğrenilirken, polis memuru adaletin yerini bulmasını bekliyor.

DESTEKSİZ YÜRÜYEMİYOR

Kaza sonrası uzun bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ercan Cambaz, hala sağlığına kavuşamadı. Birçok operasyon geçiren, nefes borusuna stent takılan Cambaz, Eylül ayında yeniden Türkiye’ye gidecek.

Geçirdiği kaza sonrası değişen hiçbir şeye alışmadığına isyan eden Cambaz, “Ben artık o eski ben değilim her şey çok zor geliyor uğraşıyorum ama bir yere kadar” diyerek isyan etti. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verirken durumuna sebep olan yabancı uyruklu şoförün tutuksuz teminata bağlanması ve bir yıldır elini kolunu sallayarak gezmesine isyan eden polis memuru mesleğine dönemediğini, hayatının bir anda toz duman olduğunu söyledi.

YABANCILARIN TRAFİK TERÖRÜ

Son yıllarda ülkede yaşanan trafik çarpışmalarında sürücülerin kimliklerinin yabancı oluşu dikkatlerden kaçmazken, direksiyon başına geçtiklerinde ülke trafiğine ne kadar hakim oldukları her seferinde tartışılan konuların başında geliyor. Polis memuru Ercan Cambaz 2023 yılında tek bir aydınlatma olmayan karanlık yolda motosikleti ile seyrederken ülke trafiğini bilmeyen süratli sürücünün kurbanı oldu. Hayatı değişen Cambaz, ailesi ve sevenlerinin desteği ile yeniden sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.