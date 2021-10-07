“Her istediğimi yapmazsan seni öldürürüm”

Ayrılma aşamasındaki eşine karşı "Şiddet Tehditti, Cinsel Tacizlik ve Telefonda Tacizlik" suçlarından tutuklanan Mehmet Yalavaç, teminatla serbest bırakıldı





Ayrılma aşamasında olduğu eşine karşı "Şiddet Tehditti, Cinsel Tacizlik ve Telefonda Tacizlik" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Yalavaç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Damla Solak, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Yalavaç’ın (E-43, Kasap, TC), Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Tehditti, Cinsel Tacizlik ve Telefonda Tacizlik" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 29.09.2021 tarihinde saat 13.00 raddelerinde ikametgâhın oturma odasında ayrılma aşamasında olduğu Lefke'de sakin eşi Y.Y.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra ona hitaben "Her istediğimi yapacan, her istediğimi yapmazsan çocukları sana göstermem, seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdittin de bulunduğunu belirtti. Polis, yine zanlı 05.10.2021 tarihinde saat 14:11 raddelerinde kullanımında bulundurduğu telefon hattını birkaç kez arayıp "çocukların masraflarını karşılamazsan çocukları bir daha göremezsin" sözlerini sarf ederek, aynı hattı birkaç kez aramak sureti ile telefonda tacizlik suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının ayni gün nöbetçi mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

