Hem torbacı, hem kaçak!

Lefkoşa’da Ahmet Aksoy’un kaldığı evde 17 adet uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen paralar ele geçirildi. Tutuklanan zanlının ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Lefkoşa’da bir evde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan para tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 13.00 sıralarında 32 yaşındaki Ahmet Aksoy’un kalmakta olduğu evde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 adet hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü ile 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve tabak bulundu.

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 8085 TL ve 120 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Tutuklanan Ahmet Aksoy dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 22 Ekim 2024 tarihinde 11.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde yaşayan zanlının evinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada 17 adet extacy türü uyuşturucu hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan madde ve 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, üzerinde kokain türü uyuşturucu kalıntısı bulunan bir adet tabak ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 8 bin 85 TL ile 120 euro nakit para bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 15 Haziran 2024 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize ve gönderileceğini, alınacak ifadeler, görüp soruşturulması gereken şahıslar olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri nasıl, ne şekilde ve kimden temin ettiğinin de araştırılacağını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.