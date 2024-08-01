Hem kaçak hem yalancı

Güzelyurt’ta uyuşturucu ile yakalanan ve polise ismini yalan söyleyen Afrika uyruklu bir kişinin, 2019 yılından beri bin 764 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Güzelyurt’ta başkasının kimliğine bürünme ve ikamet izinsiz ikamet etmek suçlarından zanlı Tchanbeu Nana dün Güzelyurt’a Yargıç Fadıl Aksun’un huzuruna çıkarıldı.

Zanlıların davaları görüşülünceye dek 10 gün Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verildi.

Konu ile ilgili mahkemede yeminli şehadet veren adli şubede görevli polis memuru, zanlı Tchanbeu Nana’nın kanunsuz uyuşturucu madde ile yakalanması üzerine polise yalan beyanda bulunup ismini yanlış beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının polise gönüllü ifade verdiğini, isminin Tchanbeu Nana olduğunu ve KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini ve gerçek ismini vermediğini belirtti. Kızıltaç, zanlı Tchanbeu Nana hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 2019 yılından beri bin 764 gündür KKTC’de kaçak yaşadığını belirtti.

Bu bağlamda yargıç Fadıl Aksun, zanlının 10 gün Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.

