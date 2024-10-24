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Helin Ressur cinayetinin kararı bugün açıklanıyor

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İskele’de hunharca katledilen Zahie Helin Ressur’un cinayet davasında karar bugün açıklanıyor.

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Helin Ressur cinayetinin kararı bugün açıklanıyor
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İskele Kaza Mahkemesi'nde okunacak karar öncesi bazı sivil toplum örgütleri mahkeme önünde eylem yaptı. 

Toplumsal Mücadele Platformu, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” pankartı açarken, kadın cinayetleri kınandı, “Kadın yaşamın merkezidir”, “Sessiz kalma sesim ol”, “Vahşeti magazinleştirme”, “Kaza da kader de değil cinayet”, “Kadınım özgürüm güçlüyüm” dövizleri taşındı. Eyleme 37 sivil toplum örgütü ile siyasi parti destek verdi. 

Polis de karar öncesi mahkemede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahkemeye girişlerde dedektörle arama yapıldı. 

    

İskele Long Beach Bölgesi’nde 25 Ocak 2023 tarihinde 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Reessur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti. 

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