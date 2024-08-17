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Helin cinayetinde taciz itirafı

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İskele'de 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur'u öldüren Sefer Buğra Altundağ cinayet işlemeden önce Helin'e tacizde bulunduğunu itiraf etti. Zanlı Reessur'u babasından korktuğu için öldürdüğünü söyledi

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Helin cinayetinde taciz itirafı
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İskele'nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur'u öldüren Sefer Buğra Altundağ cinayeti işlemeden önce genç kıza tacizde bulunduğunu kabul etti!

Sefer Buğra Altundağ cinayeti Helin’in polise şikayetçi olacağını söylemesi üzerine, babasının duymasından korktuğu için işlediğini söyledi.

Dün gerçekleştirilen duruşmada polis Erdim Kara, bulguları aktardı.

Kara, sanığın “her şeyi anlatmak istiyorum” diyerek gönüllü ifade verdiğini kaydetti. 

Tanık polis Kara, sanığın ifadesini emare olarak sunduktan sonra mahkemeye okudu.

Altundağ’ın ifadesi şöyle:

“Helin’i kalmakta olduğu Suriçi bölgesinden aldım ve arkadaşım Bahadır’ın evine gittik. Daha sonra ben ve Helin yakınlaştık. Daha sonra evden çıktık, arabaya bindik, onu evine bırakacaktım. Helin, “Beni taciz ettiniz, sizi polise söyleyeceğim” diye bağırdı. Salamis Otel çemberine kadar bağırdı ve orda uyuya kaldı. Grand Saphire Otel şantiyesi sessiz alan olduğu için Helin’le konuşmak için oraya girdim ancak Helin orda uyandı ve yine bağırmaya ve bana vurmaya başladı. Ben babamdan korkarım, olayı babam duyacak diye önce kafasına 2 defa sert bir cisimle vurdum, arabadan indikten sonra da başka bir sert cisimle vurdum. Sonra da yakalandım, ben bu olayı sadece babamın duyacağı ve ondan korktuğum için yaptım.”

Duruşma içinde duruşma açıldı ve dava 20 Ağustos’a ertelendi.

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