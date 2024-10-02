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Helin cinayetinde karar 24 Ekim'de

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İskele’de Sefer Buğra Altundağ tarafından öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinde karar 24 Ekim'de açıklanacak

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Helin cinayetinde karar 24 Ekim'de
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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayeti davası, İskele Kaza Mahkemesi’nde dün yeniden görüşüldü. Kararın 24 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.

Gazimağusa Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, 25 Ocak 2023 tarihinde 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ tarafından öldürülmesi meselesinde zanlı Sefer Buğra Altundağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sefer Buğra Altundağ “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Tecavüzkar alet taşıma” suçlamaları ile yargılanıyor.

Zehie Helin Reessur’un acılı annesi ise Mağusa’nın her köşesine pankart hazırladı, karar gününe odaklandı.

NELER OLMUŞTU?
Long Beach bölgesinde, 25 Ocak 2023’te, 01.55 ile 02.12 saatleri arasında, bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde, LM 560 plakalı araç içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu Altundağ, demir çekiçle Reessur’un kafasına 5 kez vurmuş, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanında bulunan galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle Reessur’u öldürmüştü.

Reessur’u öldürdükten sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığı şüphesiyle aranan Altundağ, olaydan saatler sonra Rum polisince yakalanarak aynı gün KKTC polisine teslim edilmişti. Altundağ, 2023 yılında askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten yargılanmış ve üç yıl hapis cezası almıştı.

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