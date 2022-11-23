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Hayatının baharında trafik kurbanı

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Ülke güne yine acı haberle uyandı. Can yakan ölümlü kazalara bir yenisi eklendi. Kumyalı yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Hasan Öztürk hayatını kaybetti

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Hayatının baharında trafik kurbanı
 
 
Karpaz - İskele ana yolunun Mehmetçik-Pamuklu kavşağında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Hasan Öztürk, yaşamını yitirdi.
Kaza sabah 07.40'ta, Karpaz - İskele ana yolu üzerinde meydana geldi.
Kumyalı’da sakin 18 yaşındaki Hasan Öztürk, yönetimindeki  FE 884 plakalı salon araç ile Kumyalı'dan İskele'ye doğru seyrettiği sırada, Mehmetçik - Pamuklu dört yol kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan Öztürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Öztürk’ün hayatının baharında yaşamını yitirmesi, ailesi ve sevenlerini yanında bölgeyi de yasa boğdu.
 
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