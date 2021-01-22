Hayatını kaybeden gencin ismi belirlendi

Girne'de meydana gelen kaza sonucu bir genç hayatını kaybetti.Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Ayhan KOL, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Sulu Çember yakınlarına geldigi zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 23 yaşındaki Emrullah BARAN'a çarpması sonucu meydana geldi.Kaza sonucu yaya Emrullah BARAN olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.