banner583
banner590
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
21 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
 
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
25 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
75 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
31 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
30 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
19 0
banner529
banner570

Hayatını kaybeden gencin ismi belirlendi

banner476

Hayatını kaybeden gencin ismi belirlendi
banner601
Girne'de meydana gelen kaza sonucu bir genç hayatını kaybetti. 

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Ayhan KOL, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Sulu Çember yakınlarına geldigi zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 23 yaşındaki Emrullah BARAN'a çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaya Emrullah BARAN olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.