Hayatını kaybeden çocuğun ismi açıklandı

Lapta'da meydana gelen korkunç olay sonrasında hayatını kaybeden çocuğun isminin Yahya Ergör olduğu bildirildi.

Polisten olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi.

"Bugün saat 19.00 sıralarinda Lapta'da sakin 8 yaşındaki Yahya ERGÖR ikametgahı içerisinde babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağir şekilde yaralanarak ambulans ile hastahaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."