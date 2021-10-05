“Hayatımızı mahvettin! Bunun ahı çıkacak"

Cezaevine gönderilen orkestra ekibi Bülent Ersoy'a öfke kustu





Cezaevine gönderilen orkestra ekibi Bülent Ersoy'a tepki gösterdi.

Çıkan karar sonrasında orkestra üyelerinden biri, ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'u suçlayarak, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.

Ekibin bir diğer üyesi ise, "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy ise sosyal medyadan konuyla bir açıklama yaparak, ""Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadelerini kullandı.

