Evinde uyuşturucu ile yakalanan Mustafa İlhan Hasan Mene, pişmanlığını "Hayatımın hatasını yaptım. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım" sözleriyle dile getirdi

Uyuşturucu madde alma, tasarrufu, ziraat ve ithali yasak dedektör bulundurma suçlarından tutuklanan Mustafa İlhan Hasan Mene dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Ekim 2024 tarihinde alınan bilgide Yeniktent’te ikamet eden zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gittiklerini belirtti. Polis, kapıyı çaldıklarını ancak zanlının açmadığını, kapıyı kırarak içeri girdiklerini açıkladı. Polis, zanlının evin koridorunda makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis, evde yapılan aramada balkon kısmında plastik çizme içerisinde yeni sökülmüş 30 santim boyunda kenevir bitkisi, siyah poşet içerisinde ithali ve bulundurması yasak metal arama dedektörü, evde banyoda gizlenmiş 4 gram hintkeneviri ve bir adet streç naylon parçası bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ifadesinde keneviri eylül ayı başlarında ekip, bakımını yaptığını, 4 gram hintkenevirini 25 Eylül’de 5 gram olarak 50 sterline aldığını, dedektörü ise 28 Eylül’den Metehan’dan ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, itiraf içerikli gönüllü ifade veren zanlının aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı hayatının hatasını yaptığını, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



