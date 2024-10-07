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“Hayatımda hiç uyuşturucu görmedim”

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Gemikonağı’nda uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan Patrick Rutabingwa suçsuz olduğunu iddia ederek, “Uyuşturucunun ne olduğunu dahi bilmiyorum, hayatımda hiç uyuşturucu görmedim” dedi

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“Hayatımda hiç uyuşturucu görmedim”
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Gemikonağı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Alma Ve Verme” suçlarından tutuklanan Ruanda uyruklu Patrick Rutabingwa mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 1 Ekim 2024 tarihinde Gemikonağı’nda düzenlenen operasyonda C.H.R.N’nin tasarufunda 14 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi 220 dolar karşılığında Patrick Rutabingwa’dan aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, Patrick Rutabingwa’nın aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlının önceki gün Gemikonağı'nda tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu, ayrıca zanlının cep telefonunun incelendiğini kaydederek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, suçsuz olduğunu ifade ederek, “polis bana resim göstersin çünkü ben uyuşturucunun ne olduğunu dahi bilmiyorum, hayatımda hiç uyuşturucu görmedim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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