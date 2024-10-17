Hayata tutunamadı

Mutluyaka - Tuzla Anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Sadettin BAYKUR,

tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Rahmi OVALI beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan Nejla Ovalı ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahade altında tutuluyor. JG 204 plakalı araç sürücüsü Mustafa KİMYALAR ise taburcu olmasının ardından tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.