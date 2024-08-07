Havalimanında yakalandı

Mahkemenin koruma emrine uymayarak eski eşine tehdit mesajları gönderen zanlı, havalimanından ülkeye giriş yaparken yakalandı

Mahkemenin koruma emrine riayet etmeden ve eski eşine tehdit mesajları gönderen zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye şahadet veren polis memuru, zanlının, 3 Ocak 2024 ve 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında, mahkemenin eski eşine çıkardığı koruma emrine rağmen, adı edilene sürekli olarak tehdit mesajları attığını ve mahkeme emrine riayet etmediğini açıkladı. Konunun 17 Temmuz 2024’te polise aktarıldığını ancak zanlının o tarihte yurtdışında olduğunu anlatan polis, ülkeye önceki gün Havalimanı’ndan giriş yapan zanlının tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, yargılanıncaya değin serbest bırakılması yönünde emir verdi.

