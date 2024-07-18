Havalimanında sahte paralarla yakalandı

Polis tarafından Havalimanı’nda 37 yaşındaki Serhan Geyik'in üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada sahte 300 ABD Doları ve 100 Euro tespit edildi

Polis tarafından KKTC Havalimanı’nda yapılan operasyonda bir kişinin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 300 ABD Doları ve 100 euro tespit edildi.

Dün sabah saat 03.00 sıralarında yapılan operasyonda, 37 yaşındaki Serhan Geyik'in üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tespit edilen paralar emare olarak alındı, şahıs tutuklandı.

Havaalanında sahte paralarla yakalanan Serkan Geyik, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde, saat 02.45 raddelerinde, alınan bir ihbar üzerine Havaalanı gelen yolcu çıkış kapısı önünde tespit edilen zanlı Serkan Geyik'in yapılan üst aramasında tasarrufundaki bel çantası içerisindeki para cüzdanında sahte olduğuna inanılan 3 adet 100 ABD Doları ve 2 adet 50 euro bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve bahse konu sahte olduğuna inanılan paraların incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, bu aşamada zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

