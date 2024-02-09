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Havaalanında yakalandı, cezaevine gönderildi

Havaalanından ülkeye girerken üzerinde 65 gram Metamfetamin türü uyuşturucu ile yakalanan Murat Toprak cezaevine gönderildi

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Havaalanında yakalandı, cezaevine gönderildi
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Havaalanı'nda 65 gram Metamfetamin ile yakalanan Murat Toprak, dün mahkemeye tekrar çıkarıldı.
Narkotik Şube'de görev yapan polis memuru, mahkemede yaşananları aktardı. Ramiz'e göre, polis 4 Şubat tarihinde zanlının yurt dışından uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipler, Havaalanı'nda beklemeye başladı. Zanlı saat 13.52'de ülkeye giriş yaparken havaalanında durduruldu ve üzerinde detaylı bir arama yapıldı.
Aramada, zanlının iç çamaşırında naylona sarılı 40 gram, peçeteye sarılı 15 gram, cüzdanında 2 gram ve çantasındaki küçük bir şişede 8 gram olmak üzere toplamda 65 gram Metamfetamin ele geçirildi.
Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeleri Türkiye'den getirdiğini söylediğini ifade etti. Toprak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığı ve bu süre zarfında soruşturmanın büyük bir bölümünün tamamlandığı belirtildi.
Murat Toprak'ın, ülkede kalıcı bir bağı olmaması nedeniyle tutuklu yargılanması talep edildi. Yargıç, yapılan değerlendirme sonucunda zanlının 45 günü geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.
 
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