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Haspolat’ta yangın… Bir ölü, bir yaralı

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Haspolat’ta sabahın erken saatlerinde iki katlı bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğunda henüz saptanamayan nedenle yangın çıktı. Yangında, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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Haspolat’ta yangın… Bir ölü, bir yaralı
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Apartman sakinlerinden biri ağır olmak üzere iki kişi yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.
İsmi henüz tespit edilemeyen, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ağır yaralı şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.
İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay yeri inceleme uzmanları olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuyor.
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