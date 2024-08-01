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Haspolat’ta hırsızlık ve evrak sahtelemeden aranan kişi Girne Turizm Limanı’nda tutuklandı

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Haspolat’taki bir işletmede, çalışan tarafından hırsızlık ve evrak sahteleme olayıyla bağlantısı olduğu için aranan M.A. (E-46), dün Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

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Haspolat’ta hırsızlık ve evrak sahtelemeden aranan kişi Girne Turizm Limanı’nda tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’nın basın bülteninde yer alan bilgilere göre, M.A. 2018-2024 yılları arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan P.İ.’nin (K 53), iş yeri adına müşterilere sattığı gıda malzemeleri karşılığında yazdığı makbuz ve faturalar üzerlerinde değişiklikler yaparak sahteleyip toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çalması meselesinde, olayla bağlantısı olduğu için aranıyordu.
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