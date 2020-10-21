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Haspolatta, 27 yaşındaki genç aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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Haspolatta, 27 yaşındaki genç aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Haspolat'ta, Demokratik Kongo uyruklu Ngolu MBUTA (E-27), bulunduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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