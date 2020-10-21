Haspolatta, 27 yaşındaki genç aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Haspolat'ta, Demokratik Kongo uyruklu Ngolu MBUTA (E-27), bulunduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.