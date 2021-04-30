Haspolat'taki yangın kontrol altında

Haspolat Sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 19.30 sıralarında Haspolat sanayi bölgesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile molozlar yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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