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Haspolat'ta yine hurda yangını

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Haspolat'ta yine hurda yangını
Haspolat'ta arıtma tesisinin yakınlarındaki bir noktada yangın çıktı. Yangınla birlikte etrafa yayılan kara dumanlar göletteki yaban hayat ve su kuşlarını olumsuz etkiliyor. Yılın bu zamanında başta flamingolar olmak üzere göç hazırlığı yapan bir çok su kuşun gölette konakladığı biliniyor. Duyarlı vatandaşların ihbarı sonrası itfaiyenin bölgeye gittiği ve gölet yakınındaki tarım arazisi içinde bir traktör yangını olduğu ise yönünde bilgiler var.
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