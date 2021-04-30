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Haspolat Sanayi bölgesinde büyük yangın

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Haspolat Sanayi bölgesinde büyük yangın
İsa TABAK
Haspolat Sanayi Bölgesi'nde saat 19.00 sıralarında arazide başlayan yangın büyümesi sonrasında sanayiyi tehdit ediyor.
Yangın yerine birçok İtfaiye ekibi, Sivil Savunma ekibi ile bölgeden iş araçları müdahale etti.
Bölgedeki yüksek gerilim hatındaki kablolardan çıkan kıvılcım sonucu başladığı tahmin edilen yangının kuru otların yanması sonucunda sanayi bölgesi içine doğru ilerledi.

 
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