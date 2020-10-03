Haspolat alt geçidinde korkutan kaza

İsa TABAK
Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Haspolat Kavşağı yakınlarındaki Haspolat alt geçidi çıkışında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.
Bugün öğle saatlerinde Haspolat alt geçinden çıkarak Lefkoşa istikametine ilerlemek isteyen JJ 847 plakalı beton mikseri sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, beton mikserini olay yerinden kaldırmak için yapılan çalışmalar nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.