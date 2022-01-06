Hasan Cambazoğlu’nun ölüm nedeni belli oldu

Çatalköy’de deniz içerisinde ölü olarak bulunan Hasan Cambazoğlu’nun geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Çatalköy’de deniz içerisinde ölü olarak bulunan Hasan Cambazoğlu’nun (E-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildi.