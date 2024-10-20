Hamitöy’deki kazada yaya yaralandı

Lefkoşa’da Hamitköy civarında dün meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki yaya Beibarys Zhakeyev, yaralandı.

Polis bültenine göre kaza dün gece 23.00 sıralarında oldu. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda seyreden Kolade Joshua Oyedare (E-22) yönetimindeki GY 750 plakalı araçla dikkatsiz şekilde batıya seyrederken Cadde Market önlerine geldiğinde, o sırada yolun kuzeyinden güneyine yaya olarak geçmeye çalışan Beibarys Zhakeyev’e (E-18) çarptı.

Kazada yaralanan Zhakeyev Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavisinin ardından müşahede altına alındı.



İskele’de alkollü sürücü karşı şeride geçti

İskele Granel ve Unimar çemberleri arasındaki yolda dün 18.45’te alkollü bir sürücünün karıştığı kazada ise yaralanan olmadı.

Kazada Andrei Igolnitsin (E-43), 166 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UL 227 plakalı araçla Unimar çemberi istikametinden Granel çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Kombos Oto Galeri önerine geldiğinde dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

Igolnitsin’in aracı o esnada karşı istikametten gelen Amir Mollaei (E-35) yönetimindeki KP 132 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken yürütülen soruşturmada UL 227 plakalı araç sürücüsü Andrei Igolnitsin hakkında yasal işlem başlatıldı.



Yine alkollü sürücü… Araç çukura düştü

Dün gece bir kaza da Gazimağusa-Karpaza ana yolunun 16-17. kilometreleri arasında Tatlı Market civarında oldu.

Eren Şekerzadoğlu (E-28), 117 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNP 021 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyredip Tatlı Marketin park yerine dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda toprak alanda bulunan 40 cm derinliğindeki çukura düştü.

Kazada yaralanan olmadı, araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

