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Hamitköylü makinist ağır yaralandı

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Hamitköylü makinist ağır yaralandı
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Hamitköy’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, 33 yaşındaki Ahmet Alaçam ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Sırdaş Sokak’ta bir aracı tamir ettiği sırada ağır yaralanan Alaçam’ın tedavisi sürüyor.

Kaza 12.15’te meydana geldi. Ahmet Alaçam, takoz üzerinde bulunan çift kabin bir aracı tamir etmek için altında çalıştığı sırada aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır şekilde yaralandı. 

Ahmet Alaçam, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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