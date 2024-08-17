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Hamitköy’de soygun ve ciddi darp… Borcu olduğu gerekçesiyle araç boyama fırınına kapattılar, dövdüler

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Hamitköy’de faaliyet gösteren bir araba satış ve tamir yerinde soygun, zorla alıkoyma, ciddi darp ve şiddet tehdidi olayı yaşandı.

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Hamitköy’de soygun ve ciddi darp… Borcu olduğu gerekçesiyle araç boyama fırınına kapattılar, dövdüler
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Polis basın bültenine göre olay 13 Ağustos Salı günü meydana geldi.
Söz konusu iş yerinde, S.K.(E-47), C.D.(E-43), F.Ş.(E-35) ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler; başka bir şahsa olan borcunu ödemediği gerekçesi ile A.Ö.’yü (E-37) bu iş yerine çağırıp, oto boyama fırınının içine kapatarak zorla alıkoydu.
Defalarca vurarak ciddi şekilde darp edilen A.Ö.’yü zorla bir araca konularak şiddet tehdidiyle Dörtyol bölgesine götürülüp bırakıldı.
Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada C.D. tespit edilerek tutuklanırken, olaya karışan diğer zanlılar aranıyor.
 
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