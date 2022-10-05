Hamitköy’de “Karanlık Operasyonu”

Hamitköy’de pusu kuran narkotik polisleri, ağaçlar altında gizlenmiş 8 gram kokain ve 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu almaya gelen yaşları 18 ve 28 arasında değişen dört genci suçüstü yakaladı





Hamitköy’de önceki akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Karanlık Operasyonu”nda çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Operasyonda, ağaçlar altında gizlenmiş vaziyette yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas teraziyi almak için olay yerine gelen 20 yaşındaki Ömer Ergün,

28 yaşındaki Cemal Gören, 18 yaşındaki Umut Kahraman ve 20 yaşındaki Kaan Muhammed Burkay suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların olay yerine gelmekte kullandıkları araçta yapılan aramada ise; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 03.10.2022 tarihinde saat 20.15’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından, Hamitköy’de Kuzey istikametten Güney istikamete giden asfalt yolun sol tarafında bulunan ağaçlar altına gizlenmiş vaziyette bir miktar kokain, bir miktar da hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Polis, yaklaşık 8 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 25 Gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi RR 072 plakalı araç ile almaya gelen söz konusu dört zanlının tespit edilmiş olup bilahare konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde 2 adet ucu yanık vaziyette içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve foil kağıdına sarılı 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Ömer Ergün’ün konu maddeleri 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euroya 12 gram kokain, 25 gram hintkeneviri aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının konu maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis, 4 zanlının da ifade verdiğini, tahkikatın yeni başladığını, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, 3 gün talep etti. Zanlıların avukatı itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi



