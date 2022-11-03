Hamitköy'de iş kazasında ihmali görülen iki kişi tutuklandı

Hamitköy’de dün bir ambarda meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem’in ağır yaralanmasında ihmali görülen iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat o9.00 sıralarında, Hamitköy’de Eşref Buba Sokak'taki bir işletmeye ait ambarda meydana gelen iş kazasında Rao Adnan Saleem’in (E-30) ağır şekilde yaralanmasıyla ilgili soruşturmada, olayda ihmali görülen N.C.(E-33) ve Y.A.(E-35) tutuklandı.
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