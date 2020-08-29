Hamile kadına araba çarptı

Lefke'de 31 yaşındaki Crıstına Zeybek, kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu ayağı kırıldı. 6 aylık hamile olan kadına yapılan doktor muayenesinde karnındaki bir bebeğin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğu tespit edildi

Lefke'de dün 31 yaşındaki Crıstına Zeybek, kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu yaralandı.Kaza saat 09:00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.23 yaşındaki Gözde Coşan, yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkıp kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Gemikonağı’nda sakin 31 yaşındaki Crıstına Zeybek'e çarptı.Kaza sonucu yaralanan Zeybek ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.Burada yapılan muayenesinde 6 aylık hamile olan Crıstına Zeybek’in karnındaki ikiz çocuklarından birinin ölü olduğu, kendisinin de sağ ayağının kırık olduğu tespit edildi.Zeybek'in yapılan kapsamlı doktor muayenesinde karnındaki bir bebeğin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığı belirtildi.Bahse konu şahıs yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Gözde Coşan ise tutuklandı.