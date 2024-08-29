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Hamile eşi için yardım istedi

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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, çocuklarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Abdulaziz Hassan ile Saher Elmahmod mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme davaları hazır oluncaya kadar Abdulaziz Hassan’ın cezaevinde Saher Elmahmod’ın ise çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdunda 8 gün süreyle tutuklu beklemelerine emir verdi

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Hamile eşi için yardım istedi
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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Suriyeli çift Abdulaziz Hassan ile Saher Elmahmod dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Askeri Mahkeme olarak oturum yapan Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıların davaları görülünceye kadar 8 gün süreyle tutuklu beklemelerine karar verildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ mahkemede olguları aktardı. Polis, Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan (E-27), Saher Elmahmod’ın (K-18), 1 ve dört yaşlarındaki 2 çocuklarıyla birlikte 25.08.2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, teslim olduklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 8 aylık hamile olan Saher Elmahmod’ın çocuklarıyla birlikte yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise cezaevinde 8 gün süreyle tutuklu beklemelerini talep etti.

Polisin ardından söz alan Saher Elmahmod, iki çocuğu olduğunu, ayrıca hamile olduğunu ifade ederek, ihtiyaçları için yardım istedi.

Zanlının bu beyanından sonra polis, Sosyal Hizmetler Dairesinin anne ve çocuklarla ilgilendiğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, davaları hazır oluncaya kadar Abdulaziz Hassan’ın cezaevinde Saher Elmahmod’ın ise çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdunda 8 gün süreyle tutuklu beklemelerine emir verdi.

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