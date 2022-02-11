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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

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Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Girne'de 8 Şubat'ta Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi.
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