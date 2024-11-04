"Hala nasıl bu adam görevinden alınıp yargılanmaya başlamıyor?”

Yenidoğan Skandalı nedeniyle halen tedavi görmekte olan bebeklerden birinin teyzesi olan Sevtap Kotbaş sordu: “Dinçyürek nasıl hala görevden alınıp yargılanmaya başlamıyor?”

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde bebeklerin mamasına “su yerine etil alkol” karıştırılmasıyla ortaya çıkan skandala ilişkin açıklama yapan bebeklerden birinin teyzesi Sevtap Kotbaş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in görevden alınması çağrısı yaptı, bebeklerin entübe edilmesiyle ilgili ailelerin haberdar edilmemesine sert tepki gösterdi.

Kotbaş, açıklamasında, “Bir sağlık bakanı olarak, entübe edilen bir bebeğin ailesine bilgi verilmesi gerektiğini bilmiyor musunuz? Neyinize güvendiniz? Hangi yasa size bu hakkı tanıyor?” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayı “bilerek gizlemek” olarak nitelendiren Kotbaş, Sağlık Bakanı Dinçyürek ve Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner’e, “Bebeklerimiz can mücadelesi verirken nasıl açılışlara, pikniklere katılıp keyif yapabiliyorsunuz?” diye sordu.

Açıklamasında, hasta yakınlarının sindirilmeye çalışıldığını belirten Kotbaş, olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini söyledi ve Dinyürek’in görevden alınması yönünde çağrı yaptı: “Bu olayda nasıl hala bu adam görevinden alınıp yargılanmaya başlamıyor?”

Kotbaş, yaşananları “çok büyük bir vicdansızlık” olarak değerlendirerek, “Bizi delirtmeyin! Kimse bu durumu normalleştirmeye çalışmasın. Kimsin sen, bizim bebeğimiz bu mücadeleyi verirken bize haber vermiyorsun?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kotbaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siz bir sağlık bakanı olarak rahatsızlanan bir bebeği entübe ederken ailesine haber vermeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Neyinize güvendiniz, arkanızda nasıl bir güç var? Hangi sağlık yasasında "haber vermeyebilirsiniz" yazıyor, hangi hasta haklarında böyle bir ibare geçiyor? Olayı kapatmaya çalışmak, bilerek ve isteyerek gizlemek çok büyük bir suçtur. Siz hangi vicdanla açılışlara, pikniklere gidip alkol alıyor, keyif yapıyorsunuz? Bizim bebeklerimiz orada, o mücadeleyi verirken, bu durumu nasıl normalleştirebilirsiniz?

Bebeklerimiz canı için savaşırken, siz nasıl davetlere katılıyorsunuz? Bu olayda nasıl hala bu adam görevinden alınıp yargılanmaya başlamıyor? Beni delirtmeyin! Biz hasta yakınlarını sindirmeye çalışarak abarttığımızı söyleyip bizi manipüle edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu gidişle, bu olayda sağlık bakanı haklı, hemşire, doktor, idareci mağdur; bizim bebeğimiz suçlu çıkacak! Utanmasanız, "İçmeseydi sütü!" diyeceksiniz! Kimsin sen de bizim bebeğimiz bunları yaşarken bize haber vermiyorsun? Kimsin sen, kim!?”