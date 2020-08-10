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Hakan Ataöv hayatını kaybetti

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Hakan Ataöv hayatını kaybetti

Turizm Planlama Dairesi eski müdürü Hakan Ataöv bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz aylarda görevden alınan Hakan Ataöv müşavirlik yapmaktaydı. 
Ataöv'ün ölümü çevresinde ve ülkede büyük üzüntü yarattı. 

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