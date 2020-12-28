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Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 23 yaralı

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Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 71 trafik kazasında 1 kişi öldü 23 kişi yaralandı.

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Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 23 yaralı

 

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre 21-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşen kazalarda yaklaşık 770 bin TL’lik maddi hasar oluştu. Kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 13’ü dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak,  13’ü yakın takip ve 9’u diğer etkenlerden oluştu.
Kazaların 29’u Lefkoşa, 17’si Gazimağusa, 15’i Girne, 6’sı İskele ve 4’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde ise kontrol edilen 6 bin 658 araç sürücüsünden 727’si ile ilgili ileri işleme gidildi.
Trafik suçlarında ilk 3 sırayı;  sürat (311), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (125) ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (70) aldı.

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